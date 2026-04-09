日本と中国を中心に活動するリアル×バーチャルガールズユニット Restria（レストリア）が、2ndデジタルシングル『NEO CITY』を5月6日にリリースする。 （関連：SWEET STEADY、ファンの大歓声とともに咲かせた満開の花全曲披露、笑顔と涙で彩った結成2周年公演） 本作には、リード曲「NEO CITY」と「Transcend」の2曲を収録。1stデジタルシングル「META VERSE LOVE.」では、重厚なエレクトロサウ