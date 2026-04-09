讃岐の春の風物詩、「四国こんぴら歌舞伎大芝居」がいよいよあす（10日）始まるのを前に、歌舞伎役者が顔見世する「お練り」が香川県琴平町で華やかに行われました。 のぼりが立って、琴平の町は歌舞伎一色です。 （茅原淳記者）「満開の桜の下、間もなくお練りが始まります」 こんぴらさんに春本番を告げる「お練り」が出発しました。中村雀右衛門さん、尾上松緑さんら、看板役者たちが人力車に乗って町をまわります。 （観客