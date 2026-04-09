エルスウェア紀行が、メジャー1stシングル「のびやかに地獄へ」のMVを本日4月9日20時よりYouTubeにてプレミア公開した。 （関連：【映像あり】エルスウェア紀行、メジャー1stシングル「のびやかに地獄へ」MV） 同MVは、池田一真をディレクションに迎えて制作。同じ場所で円を描くように撮影したワンカット映像を繋ぎ合わせ、1周ごとに背景のシチュエーションが移り変わっていく実験的な作品に仕上がってい