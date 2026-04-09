（台北中央社）ソフトバンクの徐若熙投手は8日、みずほペイペイドーム（福岡市）で行われた西武戦に先発した。7回1失点と好投したものの、打線の援護に恵まれず日本での初黒星を喫した。同じく今季から日本でプレーする林安可外野手との台湾人対決も実現した。徐は今月1日に楽天モバイル最強パーク宮城（仙台市）での楽天戦で日本初登板し、勝ち投手となった。2度目の登板で本拠地デビューとなったこの日は一回、2死から小島大河捕