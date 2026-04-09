（台北中央社）北部・桃園市の中央大学などが2008年に発見した小惑星「777018」が、台湾人作家、黄春明さんの名前にちなんだ「Huangchunming」と命名された。8日には記念式典が開かれた。黄さんは1935年生まれ。人々の暮らしや社会の変化などを克明に描いた作品で多くの文学賞を受賞している。作品はさまざまな言葉に翻訳され、出版されている。中央大の蕭述三校長（学長）は、同大が長年にわたり天文科学研究に尽力し、同大天文研