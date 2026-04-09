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熱帯低気圧 a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月9日19時05分発表 気象庁 9日18時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 トラック諸島近海中心位置 北緯8度50分 (8.8度)東経151度50分 (151.8度)進行方向、速さ ほとんど停滞中心気圧 998 hPa中心付近の最大風速