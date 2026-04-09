【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、フィリピンを代表するボーイズグループ、SB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演することが決定した。 ■BE:FIRSTとSB19は『D.U.N.K. Showcase』でコラボ曲「Toyfriend」をサプライズ披露 BE:FIRSTが出演するのは、4月18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される、SB19の大規模野外ライブ『Wakas At Simula: The Trilogy Concert