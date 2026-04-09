【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の通常盤DISC2に収録されるグループ初となるユニット企画曲のMVトレーラー映像が、グループのオフィシャルYouTubeで公開された。 ■ユニットは『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成 ユニットは、現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成。 松島聡