4月9日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― スギホールディングス [東証Ｐ]決算月【2月】4/9発表 8月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。 コックス [東証Ｓ]決算月【2月】4/9発表（場中） 株主優待券の割引率を25％