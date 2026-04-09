●海外勢は買越額が1兆9149億円と13年ぶりに過去最高を更新 東証が9日に発表した4月第1週(3月30日～4月3日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国イランの停戦期待が後退したことが嫌気され、日経平均株価が前週末比249円安の5万3123円と反落したこの週は、証券会社の自己売買が4週ぶりに売り越した。売越額は1兆5984億円だった。前の週は1兆2767億円の買い越しだった。個人投資家は2週連続で売り越し、売越額は439