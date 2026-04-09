中国メディアのIT之家によると、電気自動車（EV）・車載電池大手の比亜迪（BYD）とファストフード大手のケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は8日、BYDのグローバル本社（広東省深セン市）で戦略的協力協定に署名した。BYDの急速充電技術、インテリジェント・コックピット・システムとKFCのドライブスルーサービスを融合させた「9分ワンストップリチャージ」エコシステムを共同で構築する。ユーザーはBYDのインテリジェント音声