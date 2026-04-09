お笑いタレントでプロレスラーのフワちゃんが4月8日、後楽園ホールで開催した『女子プロレス・スターダム』のリングで見せたふるまいが、思わぬ波紋を広げている。この日は葉月＆伊藤麻希選手と組み、水森由菜＆安納サオリ＆なつぽい組と激突。しかし試合はフワちゃんのリアクションによって“異様な空気”につつまれた。「終始ハイテンションで場を盛り上げようとする姿勢は、フワちゃんらしさ全開ともいえますが、その一方で