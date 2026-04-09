9日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、10日（金）から12日（日）にかけて東急ドレッセとどろきアリーナで開催されるチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナル期間の選手の入待ち・出待ちを禁止することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回の対応は等々力緑地再編整備、運営等事業の工事に伴う安全確保の観点から実施されている。レギュ