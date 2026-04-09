旅行会社のJTBが「バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 大阪大会 トラベルパッケージ」の抽選申し込みを開始した。 VNLは、FIVBが主催する世界各国の代表チームが戦う国際大会。2018年にスタートし、毎年開催されている。大会は予選ラウンドと決勝ラウンドで構成され、予選の上位チームが決勝に進出して優勝を争う。 VNL2026の大阪大会は女子が7月8日（水）A