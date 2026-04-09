9日（木）、公益社団法人SVリーグが大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のレギュラーシーズン全日程終了に伴い、リーダーズおよび個人表彰受賞者を発表した。 2025-26シーズンのSVリーグ女子レギュラーシーズンで優勝を飾ったのはNECレッドロケッツ川崎。同チームの中谷宏大監督はレギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞を獲得し