テレビ東京は9日、公式サイトを更新し、2日に行われた定例会見の内容を公開した。元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が同局の番組のロケ中に負傷したことについて、吉次弘志社長は「我々の番組の収録過程で前園さんに怪我をさせてしまったことについて、大変申し訳なかったと思っております。お詫びいたします」と謝罪した。【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷マネジメントが声明サイトによると、吉次社長