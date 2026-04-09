◇セ・リーグヤクルト―阪神（2026年4月9日甲子園）ヤクルトの奥川恭伸投手（24）が5回5安打2失点で、6回に代打をだされ降板。味方打線の援護なく、甲子園では21年9月7日以来1675日ぶりとなる白星はならなかった。勝利すれば、野村克也監督下の「ID野球」最後の優勝となった97年以来29年ぶりとなる開幕からの4カード勝ち越し。だが、右腕は4回に森下に先制ソロを被弾し、この回大山にも左前適時打をマークされ阪神に主導