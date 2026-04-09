中道改革連合は、皇族数の確保策についての検討本部を開き、女性皇族が結婚後も身分を保持することについては意見が一致したものの、そのほかの論点については、引き続き、党内議論を続けることになりました。中道改革連合はきょう、皇族数の確保策をめぐる党の検討本部を開きました。検討本部では党所属議員へのアンケートの結果が共有され、「女性皇族が結婚後も身分を保持すること」についてはほとんどの議員が賛成と回答したこ