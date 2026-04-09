俳優の芳根京子（29）が無邪気に笑う自然体な姿など複数枚の写真を公開し、反響が寄せられている。【映像】芳根京子の水着姿や無邪気に笑う姿（複数カット）これまでもInstagramで、カレンダー発売を記念したお渡し会イベントの様子や、夏休みにハワイを満喫する姿など、仕事やプライベートについて発信してきた芳根。2025年7月7日には俳優・柚希礼音のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ姿も見せていた。無邪気