Photo: 神津文人 ナイキを代表する定番ランニングシューズ「ナイキ ペガサス」。1982年のニューヨーク シティマラソンで初代モデルが発表された超ロングセラーです。そのシリーズ最新作「ナイキ ペガサス 42」の発売直前に開催されたメディアセッションに参加。ニューモデルの機能性を体感してきました。フルモデルチェンジとも言える新生ペガサス P