キーワードからEVの現在、そしてこれからを見通す「EV事典」。今回は内燃機関車の燃費に当たる「電費」について。聞き慣れない言葉かもしれないが、2種類あるEVの電費のほか、国際的な測定基準でもあるWLTCや、ドライブ時の充電器の選び方についても解説する。 数字が大きいほど良い？EVならではの独自の数値 電費とは、EVがどのくらいの効率で走れるかを示す指標のこと。いわゆる内燃機関を搭載するクルマの燃費に相当する