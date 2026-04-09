とっても寒がりな猫さん。既に洋服は着ていたんだけど…考えた末にとった行動が可愛すぎると評判を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で、13.2万回以上の再生数を誇り、「ぬくぬくが最高だ」などの声が寄せられています。 【写真：置いてあった帽子が膨らんでいると思ったら…『寒がりな猫がとった行動』にほっこり】 部屋に置かれた帽子が… Xアカウント「マメＫ病障害猫預かりボランティア」に投稿されたのは、とっても寒