新聞屋さんで話題だという「郵便受けから出てくる手」を検証したところ…。可愛すぎる光景に癒やされる人が続出しています。 話題の投稿はSNSで4万回再生の注目を集め、「もふもふの手が～可愛いです」「新聞やさん癒されるひと時なんだろうなぁ」「あら～～～！ホラーかと思いきや、ほっこり」といったコメントが寄せられています。 【動画：『新聞配達のときに猫の手が出てくる』という話