おかずをもう一品増やしたいときや、お弁当に便利な「冷凍食品」。手軽に調理できるので、忙しいときにも頼りになります。そこで今回は、マニアも絶賛する商品をご紹介。ぜひお買い物の参考にしてみて。 おかずにもおつまみにもなる！ 「業務スーパーマニア」の@smile39loveloveさんが「めちゃおいしかった」と高評価の「かにかま棒身天ぷら」。衣付きで冷凍されているので、そのまま油で揚げるだけですぐに