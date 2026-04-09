女優の石田ひかり(53)が6日、自身のインスタグラムを更新し、脚本家・内館牧子さんのお別れの会に当たる「内館牧子の想い出を語る会」に参列したことを伝えた。 【写真】病床で準備したのか…内舘さんのラストメッセージ 「雨上がりのにちようび『ひらり』のみんなと、内館牧子さんにお別れをしてきました」と報告。自身がヒロインを務め、内舘さんが脚本を担当した、1992～93年に放送されたNHK連続テレビ小説