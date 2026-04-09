タレントの村重杏奈が、講談社から5月29日に写真集を発売することが決まった。タイトルは「あんな」。これまでテレビで元気で明るいポジティブな姿を見せてきた「村重(むらしげ)」のイメージを超えて、27歳のオトナな女性「杏奈(あんな)」の部分を出せたのではないかなという想いでタイトルがつけられた。 【写真】普段の明るいキャラとは違う妖しい雰囲気に引き込まれそう 今回の写真集の舞台はオーストラリア