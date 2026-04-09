2007年に発売されたWiiにはこれまでLinuxやNetBSD、Windows NTなど数々のOSが移植されてきました。今回、新たにMac OS XをWiiに移植することに成功したとITエンジニアのブライアン・ケラー氏が発表しました。Porting Mac OS X to the Nintendo Wii | Bryan Keller’s Dev Bloghttps://bryankeller.github.io/2026/04/08/porting-mac-os-x-nintendo-wii.htmlこれまでにもWii上でMacintosh系のOSを動作させた例は存在しています。例