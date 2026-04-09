記事ポイント4月12日オープン、耕作放棄地を観光体験へ変える新施設1人8,800円、最大6名の完全予約制プレミアム蒸留体験30種類のハーブと多文化共生を生かす地方発モデル 耕作放棄地を観光資源へ転換する新しい取り組みが、出雲で始まります。まるこが手がける「出雲ハーブ苑 神々の庭」は、香りの体験価値で土地の魅力を高める施設です。 出雲ハーブ苑「神々の庭」 オープン日：2026年4月12日(日)営業日：週