タレントの本田紗来が9日、インスタグラムを更新し、明治大学に入学したことを報告した。【写真】明治大学に入学した本田紗来本田は「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」とつづり、入学式でのスーツ姿や花束を手にした写真を公開。投稿された写真には、「2026年度 明治大学入学式」と書かれた看板の前でたたずむ姿などが収められている。本田は3月2日の投稿で、明治大学付属八王子高等学校を卒業したこと