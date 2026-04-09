記事ポイントハイセンス「HWF-D120XL-W」が洗濯機部門で2冠達成省スペースと大容量を両立した日本向け設計スマホ連携と豊富な洗濯コースで家事時短を後押し ハイセンスのドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」が、日本の専門家が選ぶ家電アワードで2冠を達成しています。限られた設置スペースに置きやすいコンパクト設計と大容量を両立し、共働き世帯を中心に支持を集めている点が魅力です。スマートフォンでのリモート操作にも