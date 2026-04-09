タレントの近藤千尋が自身のインスタグラムを更新し、次女の小学校入学を報告。新たに購入した勉強机や、夫でお笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久との入学式ショットを公開した。【写真】購入した勉強机と夫・ジャンポケ太田との入学式ショット投稿では、「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と明かしつつ、「でも絶対2人ともダイニングテーブルで 宿題するんだろうな。。」とユーモアを交えてコ