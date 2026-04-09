記事ポイント4月15日から55周年記念で「立山遊記水まんじゅう」をリニューアル販売「立山玉殿の湧水」を使った味わいと新パッケージでお土産感が向上ホテル立山では6月5日から建築ツアーを開催しクロージング企画も展開 立山黒部アルペンルートが、全線開業55周年を記念した新たな話題を打ち出しています。人気のお土産「立山遊記水まんじゅう」のリニューアルに加え、ホテル立山では建築の魅力を深く味わえるツアーも開催さ