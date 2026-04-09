◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）今関東の若手で、最も勢いがあると言っても過言ではない。２４年のオークス（ホーエリート、１０着）以来、２度目の牝馬クラシックに挑むのが、原優介騎手（２５）＝美浦・青木厩舎＝だ。桜花賞への参戦は初となるが、印象に残るのは「（１４年の）ハープスターですね」と即答。リアルタイムでは観ていないが、「映像を見て、おっと思いました」と豪快な