お笑いコンビ「ウエストランド」が毎週木曜にＹｏｕＴｕｂｅで配信しているトーク番組「ウエストランドのぶちラジ！」の公開収録が、９月６日に行われることが７日、発表された。２０１１年９月から配信されている同番組は、「ソルジャー」と呼ばれるリスナーに向けて、３０分のラジオ形式でトークを展開。今年で１５周年を迎え、毎年恒例となっている公開収録は１１回目を迎える。公開収録では、かつて爆笑問題の太田光がラジ