記事ポイントユアサプライムスが「ワンボタンDCリビング扇風機」を2026年4月上旬に発売ボタン1つで電源、風量7段階、6時間切タイマー、消音機能を操作DCモーター搭載で税込6,480円、1か月の電気代は約104円 ユアサプライムスから、操作部のボタンを1つに絞った「ワンボタンDCリビング扇風機」が登場しています。毎日使う家電だからこそ、迷わず使えるわかりやすさと、静かで省エネな使い心地を両立しているのが魅力です。