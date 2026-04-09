「週刊少年マガジン」が、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」（8月28日・29日・30日開催）にブース出展することを発表した。ブースやグッズ、企画の詳細は追って発表される。【動画】すげぇ！マガジン新作連載発表…公開された『FAIRY TAIL』20周年映像編集部は「『音楽×マンガ』が織りなすスペシャルな３日間を「週刊少年マガジン」もみなさんと一緒に全力で楽しみます！ この