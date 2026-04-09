◇プロ野球 パ・リーグ オリックスーロッテ(9日、京セラドーム)オリックスの先発・宮城大弥投手が6回、自らベンチに声をかけ降板となりました。場面はオリックスの1点リードで迎えた6回。ここまでロッテ打線を抑えていた先発・宮城投手は先頭からの連打と四球で無死満塁のピンチを招きます。ここから2アウトまで追い込むも、キャッチャーの若月健矢選手がタイムを取ってマウンドに寄ります。宮城投手と言葉を交わすとベンチに合図