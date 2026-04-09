8人組グループ・timeleszが29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）の通常盤DISC2に収録される、グループとして初となるユニット企画曲のMVトレーラー映像が公開された。【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケットユニットは現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成されている。松島聡・橋本将生・猪俣周杜はロサンゼルス組、佐藤勝利・原嘉孝・