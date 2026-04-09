「楽天−日本ハム」（９日、楽天モバイル最強パーク）日本ハム・清宮が勝ち越しの５号３ランを放った。日本ハム打線は五回まで楽天の先発・ウレーニャに２安打５三振と抑え込まれていた。ところが楽天は六回、２番手の内がマウンドへ。先頭の矢沢がライトへ二塁打と水野の中前打で一、三塁とすると、奈良間の中前への同点打で追いついた。続く清宮が代わった３番手の加治屋から左中間へ勝ち越しの３ランをたたき込んだ。六