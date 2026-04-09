息子を装って高齢女性から現金５０万円を詐取したとして、警視庁などは９日、いずれも住所不定で無職の２７歳の男を詐欺容疑で再逮捕したと発表した。２人は２０２４年に千葉県や横浜市で起きた「闇バイト」による強盗事件の指示役で関わったとして逮捕・起訴されている。同庁は、２人が同時期に、闇バイトで募った受け子らを使って詐欺事件を主導したとみている。発表によると、２人は仲間と共謀し、２４年１０月１３日、三重