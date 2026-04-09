お笑いコンビのウエストランドが、9月6日に東京・霞ケ丘町の日本青年館ホールで「『ウエストランドのぷちラジ！公開収録』〜ぷちラジの公開収録じゃ！11〜」を開催することが9日、発表された。井口浩之（42）と河本太（42）の「ウエストランドのぷちラジ」は2011年（平23）9月にスタートして、今年で15周年を迎える。30分のラジオ形式で、毎週木曜午後8時にYouTubeやポッドキャスト、オーディオブックで配信されている。毎年1回、