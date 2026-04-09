「全員動くな、手を上げろ」。カンボジアの首都プノンペンにある特殊詐欺の拠点に、警察が突入した際の映像。世界各国、そして日本をターゲットに詐欺行為を行っていたとみられます。厳戒態勢の中、タイとカンボジアの国境地帯にある別の特殊詐欺拠点内部の取材が許されました。そこには目を疑う“詐欺の仕掛け”が。記者：中国の警察署に見せかけたセットです。全て偽物だということです。こちらの部屋もですね、ブラジルの警察署