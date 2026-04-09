9日午後4時55分ごろ、大阪府大阪狭山市の路上で「車と自転車の接触事故」と119番があった。府警によると、ペダルやブレーキのない「キックバイク」に乗っていた男児（4）が角を曲がってきた軽乗用車にはねられ、意識不明で病院に搬送された。府警は自動車運転処罰法違反の疑いで、軽乗用車の60代女を現行犯逮捕した。