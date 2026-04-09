◆パ・リーグ楽天―日本ハム（９日・楽天モバイル）日本ハムは６回、５安打を集中し逆転に成功した。楽天先発・ウレーニャに抑え込まれ、５回まではわずか２安打で無得点。６回に投手が代わると、一気にたたみかけた。６回、楽天の２番手・内から先頭の矢沢が右翼線二塁打で出ると、水野も中前打でつなぎ無死一、三塁。ベンチが仕掛けるかとも思われたが、奈良間が中前適時打を放ち同点とした。さらに代わった加治屋から