衆院憲法審査会は９日、今国会初の実質審議を開き、７党による意見表明が行われた。自民、日本維新の会、国民民主の３党は、大災害時などに国会議員任期の延長を可能にすることを柱とした緊急事態条項などについて、条文起草委員会を設置し、憲法改正原案の作成を進めるよう求めた。実質審議は昨年１２月以来で、ほかに中道改革連合、参政、チームみらい、共産の各党が出席した。自民の新藤義孝・与党筆頭幹事は、緊急事態条