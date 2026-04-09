東京都立大学、気象庁気象研究所、立正大学の研究チームは、過去30年の気候データを用いて、西日本で高温（熱波）が発生する日本の大気循環場（気圧配置）について、いくつかのパターンに分類し、その発生頻度などを解析した。その結果、日本の熱波は、よく知られる太平洋高気圧の張り出しで起こるだけではなく、台風（熱帯低気圧）が接近する時に、太平洋高気圧が張り出していない場合でも発生。日本特有の“湿った熱波（極端