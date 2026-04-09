過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県八潮市の17歳の少年です。警察によりますと、少年（17）は今月3日、三郷市でバイクを運転していた際、左折しようとしていた原付バイクに衝突してケガをさせ、そのまま逃走した疑いが持たれています。この事故で、原付バイクを運転していた男性（49）が左足首を骨折し、現在も入院しているということです。少年（17）は8日に、親に連れられて警察署に出頭していて、調べに対し「追突