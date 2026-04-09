イヤホンやヘッドホンで音楽や動画を楽しむ光景は電車でも街の中でもいまや当たり前のものに。その一方で、耳がお疲れ気味の人が急増中。耳にやさしい機器を選ぶ、聴覚を時々休ませる…、難聴などの深刻なトラブルを招いてしまう前に心得ておきたい、7つのアクションをご紹介。通勤時間での音楽が、耳に負担をかけている!?「この数年、聞こえ方に違和感を訴える若い世代が増えています」とは、耳鼻科医の木村至信先生。その大きな