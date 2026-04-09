福岡県警は9日、幹部を集めた会議を開き、「特殊詐欺」や「暴力団・トクリュウ」について、改めて対策推進を指示しました。 「警察署長会議」には、福岡県警の幹部や各警察署の署長など128人が参加しました。SNS型投資・ロマンス詐欺などの特殊詐欺の被害は、2年連続で過去最悪を更新しました。これを受け、住友一仁本部長は、全国の警察が連携して捜査にあたる「特殊詐欺連合捜査班」を活用し、迅速かつ着実な初動捜査を徹底