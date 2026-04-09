◇プロ野球パ・リーグ楽天ー日本ハム(9日、楽天モバイルパーク)楽天の先発ウレーニャ投手が5回無失点の好投から、リリーフ陣が崩れました。ウレーニャ投手はヒットを与えるも4回まで無失点投球。5回には三者三振で日本ハム打線を制し5回65球を投げ、2安打、5奪三振、無失点でマウンドをリリーフに託します。2番手の内星龍投手が先頭の矢澤宏太選手にツーベースヒットをくらうと、水野達稀選手にセンターへヒットを打たれ無死1・3